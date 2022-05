Personalijuhtimise magistrikraad aitab sind viia ettevõtte juhtidega ühe laua taha

Räägi veidi endast. Milline on Sinu varasem haridus ja kus Sa praegu töötad?

Olen suurema osa oma karjäärist töötanud müügivaldkonnas, viimased 10 aastat olen tegelenud müügijuhtimisega ja meeskonnatöö edendamisega. Tänaseks olen enam kui 2 aastat töötanud meediaettevõtte Geenius Meedia müügiosakonna juhina.

Enne personalijuhtimise magistriõppekavale õppima asumist omandasin bakalaureusekraadi sotsiaaltöö korralduse erialal. Esmapilgul võib see tunduda personalitööst kauge valdkonnana, kuid tegelikult on see väga suurel määral seotud tööga, mida täna teen.

Ehkki sotsiaaltöö valdkond pakkus mulle suurt huvi, ei näinud ma ennast seal tegutsemas, sest tugev empaatiavõime ei võimalda mul igapäevaselt sotsiaalsete probleemidega tegeleda. Sotsiaaltöö korraldus õpetas mulle inimeste mõistmist ning nendega paremini suhestumist – olgu tegu enda töötajate või klientidega.

Mis viis Sind personalijuhtimist õppima?

Inimestega töötamine on alati minu kirg olnud ning see viiski mind sellise valikuni. Minu jaoks on oluline mõista, kuidas inimesed töökeskkonda tajuvad, kuidas see mõjutab nende tundeid ja mil määral on see seotud nende töökäitumisega. Mul oli soov juhtida protsesse senisest veelgi teadlikumalt ja tulemuslikumalt, nii et sellest võidaksid mõlemad osapooled – et töötajakogemus oleks suurepärane, nad sooviksid end ettevõttega siduda ja rohkem pühenduda ning et tööandja oleks tulemustega rahul.

Kahjuks näen, et ettevõtted alahindavad tihti personalijuhtide pädevust. Liiga vähe on neid personalijuhte, kes istuvad täna ettevõtete juhtidega ühe laua taga ja räägivad otsuste tegemisel kaasa. Ma arvan, et personalijuhi kaasamine juhtide töögrupi liikmena loob ettevõtetele olulise konkurentsieelise, kuna personalijuhtimine on niivõrd oluline osa ettevõtte strateegiast ja aitab efektiivsemalt tegutseda.

Kuidas Sa siiani oma õpikogemusega rahul oled jäänud?