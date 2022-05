Rohkem raha pensionipõlves. Kooskõlastamisele saadeti võimalus kanda II sambasse veel rohkem raha

Kui varasemalt polnud teada, millal muutatus sisse viiakse, siis täna teatas Rahandusministeerium oma facebooki lehel, et valiku saad teha 2024. aastal ja uut maksemäära kasutada 2025. aastast. Vaikimisi on isiku maksemäär 2%, selle tõstmiseks pead tegema avalduse. Määra saab muuta kord aastas ja see hakkab kehtima alati 1. jaanuarist. Uut avaldust saab esitada nagu teisi II samba avaldusi, kas kontohaldurile või otse pensioniregistri pidajale ning see jääb kehtima tähtajatult kuni ei ole esitatud uut avaldus uue maksemääraga.