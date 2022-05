Nortal ostis Poola ja Ukraina IT-arendustiimide ettevõtte, mis annab tööd enam kui 350 inimesele

„Skelia jaoks on see põnev hetk. Meie ärid täiendavad teineteist – ühinedes võimendame mõlema ettevõtte tugevusi, mis aitab meil pakkuda olemasolevatele klientidele veelgi paremat teenust. Skelia on ehitanud üles üle 200 rahvusvahelise arendustiimi ning Nortalil on pikaajaline rikkalik kogemus mahukate digitaalse transformatsiooni projektide elluviimisel – neid kombineerides suudame luua uusi ärivõimalusi ning laieneda täiendavatele turgudele,“ lisas Vandewalle.