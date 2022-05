Eesti noormees pistis spordiennustuse võiduga taskusse üle 500 000 euro

Sel hooajal osutus võitjaks Eesti noormees, kes pistis taskusse esikoha eest 230 000 eurot ning lisaks veel ligi 300 000 eurot mitme auhinnalise koha eest. See on teadaolevalt seni suurim Eesti mängija teenitud võit spordiennustuses.

Pafi Eesti haru juht Allar Levandi oli hommikul tulemusi nähes meeldivalt üllatunud. “See on korralik tiitlivõit! Nii tihedas rahvusvahelises konkurentsis, kus kõikidel osalejatel on tänapäeval väga head ja võrdsed võimalused mängijate kohta infot saada, on see märkimisväärne saavutus. Seda, et tegemist ei olnud puhta juhusega, näitab seegi, et võitja suutis mitu head tiimi kokku panna.”