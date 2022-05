Millal lõpuks sureb Venemaa majandus?

Venemaa majandusele ennustati kiiret kokkukukkumist pärast Ukrainas algatatud sõda ja sellele järgnenud lääneriikide majandussanktsioone. Kolm kuud hiljem on Venemaa majandus endiselt elus. Avalikust krahhist on suudetud hoiduda, kuid Eesti analüütikute hinnangul pikalt see jätkuda ei saa.

Venemaa maksejõuetust oodati saabuvat üsna kiiresti. Siiani ei ole see kätte jõudnud. Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul oleks kiire maksejõuetus võinud saabuda siis, kui Venemaal ei oleks lubatud makseid sooritada või riigil puuduks soov võlgu teenindada. Kaasa aitaks ka nafta hinna ja rubla kursi kiire kukkumine, sest see vähendaks Venemaa võimet laenu maksta. Uusküla märgib, et Venemaa pole laene ka varem tagasi maksnud, kui nafta hind või rubla kurss on kukkunud. Praegu ei ole aga ükski neist sündmustest toimunud.