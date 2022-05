Eesti e-residentsuse kasvukava sihib välisriikide loovtööstureid, sisuloojaid, e-sportlasi

Kasvustrateegia üheks olulisemaks osaks on programmi senisest fokuseeritum turundamine välisriikides, vahendab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Müügitöö sihiks on tänased programmi peamised kasvupiirkonnad, milleks on Saksamaa, Hispaania ja Ühendkuningriik. Värske pilguga vaatab programm lähiaastail ka uute kliendisegmentide poole: kui seni on e-residentsus kõnetanud peamiselt diginomaade ehk üksikettevõtjana piiriüleselt toimetavat vabakutselisi, siis nüüd nähakse arenguvõimalust muuhulgas loovtööstuse ja e-spordi valdkonnas.