Enefit Green investeerib järgnevatel aastatel taastuvenergiasse meeletu summa

Võrguettevõtte Elektrilevi roll teekonnal nulli on tagada Eesti väiketootjate, eeskätt uute päikeseelektrijaamade liitumine jaotusvõrguga. Kui 2021. aasta lõpuks oli Elektrilevi võrgus ligi 12 000 päikeseelektrijaama koguvõimsusega 385 MW, siis 2026. aasta lõpuks kolmekordistub tootjavõimsus enam kui 1100 MW-ni. See tähendab, et päikeselisel suvepäeval võib tulla kogu Eestis vajaminev elekter päikeseelektrijaamadest.

Narva soojuselektrijaamade roll on olla tootmises paindlik ja osaleda elektriturul kõrge nõudlusega perioodidel. Eesti Energia on valmis elektri varustuskindluse eest vastutavale süsteemihaldurile Elering pakkuma juhitavat tootmisvõimsust ja elektrisüsteemi sageduse hoidmiseks vajalikke teenuseid ka pärast 2023. aastat. Raskuskese langeb praegu lähiregiooni juhitavatest elektrijaamadest konkurentsivõimelisemale Auvere elektrijaamale ja kahele ülejäänud keevkihttehnoloogial põhinevale tootmisplokile.

Oluline osa Eesti Energia pikaajalisest süsinikuneutraalsuse strateegiast puudutab vedelkütuste tootmiselt järk-järgulist üleminekut keemiatoodete lähteainete tootmisele, milleks ettevõte on kaasanud partnerid ja teadusasutused. “Euroopa keemiatööstusettevõtted tunnevad juba täna huvi Eesti Energia tulevikus toodetavate lähteainete vastu, kuna nende saamisprotsess on jätkusuutlikum võrreldes toornafta töötlemisega. Nimelt võimaldab Enefit-tehnoloogia põlevkiviga koospürolüüsida jäätmeid – vanu rehve ja seni taaskasutamatuna käsitletud segaplasti prügi. Pärast järeltöötlust on neist võimalik uuesti igapäevaeluks vajalikke materjale ja esemeid valmistada,“ selgitas Sutter ja rõhutas, et tõelisel ringmajandusel põhinev arenguväljavaade muudab ka tööstuse Ida-Virumaal jätkusuutlikuks.