Videokaartide magnaat hoiatas investoreid, aktsia langes pea 7%

"Üldiselt on mänguturg aeglustumas," ütles Huang. Nvidia on turunõudluse nõrgenemise tõttu otsustanud vähendada Hiina turule müüki. Nvidia on löögi all ka Venemaal ja Huangi sõnul ootab neid ees madalamad müüginumbrid terves Euroopas. Selle uudise peale on turueelselt langenud ettevõtte aktsia 6,85%. Aasta algusest on firma aktsia kaotanud kogunisti 43% oma väärtusest.