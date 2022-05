Kreeka majandus on Eesti majandusest kuus korda suurem. Huvitav on see, et Eesti SKT inimese kohta on üle 10% kõrgem kui Kreekas. Samas aktsiaturu kogukapitalisatsioon on Kreekas võrreldes Eestiga 13 korda kõrgem. Kreeka börsil on noteeritud 124 ettevõtet, Tallinna börsil 32 aktsiat.