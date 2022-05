Ukraina ametnik: meilt Ungarisse kulgeva naftajuhtmega võib midagi juhtuda

„Mis puudutab Ungarit, siis Ungari on olukorda ära kasutanud ning faktiliselt andsime meie ja Euroopa Liit talle sellise võimaluse,” ütles Zerkal. „Nende isu Euroopa Liidu fondide järele kasvab iga päevaga. Ja nad otsustasid, et nende jaoks on saabunud selline tähetund, kui nad võivad nõuda kõike, mida kulub, kas või lõhkuda Euroopa ühtsust.”

Zerkali sõnul on Ukraina käes suurepärane hoob – naftajuhe Družba. Ta rõhutas, et Ungarisse kulgeb Družba eraldi haru, millega võib „midagi juhtuda”.

„Ja minu arvates oleks väga kohane, kui sellega midagi juhtuks. Aga jällegi, see on valitsuse ja presidendi kätes, lahendada poliitilisi küsimusi, kas tõesti tahame me rääkida [Ungari peaministri Viktor] Orbániga selles keeles, mida ta mõistab ja mida ta Euroopa Liidule peale sunnib, või ei ole me veel selleks valmis,” lausus Zerkal.