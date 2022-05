Eesti Venemaa majandusdiplomaat: Venemaale saabub raskem aeg sügisel

Bärenklau ütleb, et Venemaal on paljud hinnad administratiivselt reguleeritud ning riiklik statistika üritab olukorda ilustada. Kui Eestis oli aprillis inflatsioon 18,8%, siis Venemaa kohta teatas sealne statistikaamet aprilli tarbijahindade kasvuks aastases võrdluses 17,8%. „Oma kogemuse põhjal võin öelda, et näiteks toiduainete hinnad on Moskvas oluliselt kallimad kui Eestis. Samas venemaalase keskmine palk jääb Eestile kõvasti alla. Seega kannatab oluliselt suuremal määral siinsete inimeste toimetulek,” räägib Bärenklau. Tema ütlusel ei oodanudki keegi, et Vene majandust tabab sanktsioonide mõjul kohene kokkuvarisemine ja seda polegi tema väitel taotletud. „Vene majandus jääks tõenäoliselt toimima ka täieliku isolatsiooni korral muust maailmast, kuid sellise majanduse arengu- ja innovatsioonivõime oleks äärmiselt kesine,” ütleb ta.