KUULA SAADET | Rahatark #3: kuidas teenida tulu oma raha välja laenates?

Monestro platvormile kantud raha saab kas läbi ise tehtud valikute või läbi automatiseeritud algoritmi laenata edasi Euroopas tegutsevatele krediidiettevõtetele, kelle fookuseks on väikesed ja keskmise suurusega tarbimislaenud. Valida saab nii pika- kui ka lühiajalise investeeringu vahel, kus mõlema puhul makstakse iga kuu intressitulu. Investeerimist saab alustada juba 10 eurost.

„Laenudesse investeerimise pakkumine läbi platvormi on veel üsna uus asi. Kuid aina enam inimesi leiab meid üles ja usaldab sellist mudelit. Laenudesse investeerimine on konservatiivne investeerimine, kus riskid on üldiselt madalad ja ka tootluseks ei saa oodata suuri numbreid. Meil on keskmine tootlus 9–12% aastas. See on stabiilne ja väga hästi prognoositav,” räägib Monestro krediidiklientide suhtejuht Olga Jakson.

Kui pankadesse ja suurtesse kinnisvarafondidesse suhtutakse pigem usaldusega, sest tegemist on käegakatsutavate partneritega, siis platvormide puhul tõuseb kohe üles küsimus turvalisusest – kui hästi on minu raha kindlustatud ja kas saan olla kindel, et saan oma raha tagasi. Jakson ütleb selle kohta, et Monestro jaoks on kõige olulisem usaldusväärsus ja riskide maandamine.

„Enne partneri valimist, kellele kliendid saavad oma raha usaldada, teeme neile väga põhjaliku taustauuringu ja võtame partneriteks vaid need krediidiasutused, kellel on „hapuks läinud” laenude hulk väga madal. Samuti on meil olemas reserv, millega platvormile usaldatud raha tagame,”selgitab krediidiklientide suhtejuht.

Stuudios rääkisid Monestro krediidiklientide suhtejuht Olga Jakson ja saatejuht Martin Hanson lähemalt ka sellest, kuidas erinevad omakapitali ja laenudesse investeerimine, milline on hetkel üldse nii Eesti kui ka Euroopa investeerimiskeskkond ja mida võiks oodata tulevikult.

