Kõrgelt kukkunud krüptoraha üritab teha taassündi

Täpsemalt kavatsetakse hüljata Terra ökosüsteemi üks osa ehk stabiilne münt TerraUSD (UST), mis põhjustas krahhi. Tegemist pidi olema nii-öelda stabiilse mündiga, mille hind püsiks kogu aeg dollari juures, pakkudes seeläbi kaitset krüptomaailma volatiilsuse eest. See seos sai oma lõpu mai alguses, kui TerraUSDi hind hakkas järsult langema, põhjustades sellega ka oma sõsarraha Terra (LUNA) krahhi. Kui aprilli tipus maksis Terra 116 dollarit, siis mõne päevaga langes hind alla 1 dollarisendi. Terra ja TerraUSDi kombineeritud turuväärtus oli vahepeal 60 miljardit dollarit.

Nüüd pakub Kwon välja, et tuleks Terra plokiahel piltlikult öeldes poolitada, jaotada kaheks haruks ning luues seeläbi uue Terra krüptomündi (tokeni) ja jaotades need seniste omanike vahel laiali. 30% tokenitest läheks Terra kogukonnale, 35% neile, kes omasid Terrat enne krahhi, 10% neile, kes omasid TerraUSDi enne krahhi ja 25% kauplejatele, kes soetasid endale kas Terra või TerraUSDi pärast krahhi.

Mitmed krüptoturu jälgijad on aga skeptilised, et sellest projektist võiks veel asja saada, kuna ebaõnnestumise tõttu kadus usaldus ning valdkond on juba niigi konkurentsitihe. "Ma ei näe, miks peaks Terra õnnestuma," märkis krüptobörsi Luno asepresident Vijay Ayyar CNBC-le.