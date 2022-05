Taavi Aas LNG-terminalist: teatud riskid sellise enneolematu tempoga projekti ehitamisel kindlasti jäävad

Veel paari nädala eest paistis, et LNG-terminali rajamise osas on riik ja erasektor käed löönud ning kõik kulgeb ladusalt. Nüüdseks on selge, et kitsaskohti siiski on. Majandus- ja taristuminister Taavi Aas möönab, et kokkuleppe viimaste detailide lihvimine veel käib.