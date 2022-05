Apple kergitas töötajate miinimumtasu

Tehnoloogiahiid on vaevelnud tööjõuga seotud raskustega - alates jaekaupluste töötajate ametiühingupingutustest kuni insenärideni, kes väljendavad pahameelt Apple'i plaanide üle tuua tagasi kontoris käimise kord. Apple teatas mõnele oma töötajale, sealhulgas kauplustes ja AppleCare'is töötavatele isikutele, et nende palgatõus jõustub juuli alguses ja nende iga-aastane ülevaatus nihkub kolme kuu võrra ettepoole. Ettevõte teatas neile ühtlasi, et suurendatud hüvitise eelarve tuleb lisaks palgatõusule ja erisoodustustele, mida nad juba eelmisel aastal said.