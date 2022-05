LHV suurendab oma aktsiakapitali 25 miljoni euro võrra ja kui investorite huvi on suurem, on neil võimalus mahtu kergitada kuni 35 miljoni euroni. Kaasatav raha läheb UK turul laienemise tarbeks ja sealse panga avamiseks. Aktsia märkimishind on 36 eurot.