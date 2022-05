SUUR LUGU | 30 alla 30-aastast tulevikutähte, kes ehitavad ükssarvikuid raskuste ja väljakutsete kiuste

Unustage väljend „Noored on hukas”, sest meie tulevik tõotab tulla väga huvitav. Need 30 noort tulevikutähte kas juba loovad töökohti või hakkavad seda peagi tegema. Delfi Ärileht ja Asutajate Selts valisid välja 30 tulevikutegijat, kellest me peagi aina rohkem kuulma hakkame. Jätkem need inimesed meelde, sest uued Villigud ja Hinrikused võivad tulla just nende seast.