Elon Muski jalgealune Twitteri pärast tuline

Investorite sõnul säästis Musk 156 miljonit dollarit, kuna ta ei avalikustanud, et oli 14. märtsiks ostnud üle 5% Twitterist. Karistuse suurust ja kompensatsiooni summat ei ole avalikustatud. Investorite sõnul jätkas Musk salaja aktsiate ostmist ja avalikustas lõpuks aprilli alguses, et talle kuulub 9,2% ettevõttest, selgub kolmapäeval San Francisco föderaalkohtusse esitatud hagist.

Investorite sõnul on Tesla aktsia hiljutine langus pannud Muski võime rahastada oma Twitteri omandamist suurde ohtu, sest ta on oma Tesla aktsiaid tagatiseks pantinud, et kindlustada ettevõtte ostmiseks vajalikud laenud. Tesla aktsiad kauplesid eile umbes 713 dollari juures, mis on madalam kui aprilli alguses, mil aktsia oli üle 1000 dollari.