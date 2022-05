Pea pool eestlastest lükkab tänavu autoostu edasi

Ligi pooled küsitletud leiavad, et neil tasub auto ost edasi lükata. Ostu edasilükkamise peamine põhjus on auto liiga kallis hind. Nii vastas 32% neist, kes soovivad uut autot, ja 30% neist, kes eelistavad kasutatud autot.

Paarkümmend protsenti inimestest vajab sääste millegi muu jaoks, 15% inimesi tunneb, et uutele autodele on liiga pikad järjekorrad, ja sama palju inimesi loobub auto ostust, kuna nad tunnevad, et ei vaja enam autot endisel määral, sest kasutavad ühistransporti ja teevad rohkem kaugtööd.

If Kindlustuse sõidukikahjude grupijuht Taavi Kruus ütles, et neid, kes ei vaja enam autot senisel määral, on kõige rohkem pealinnas. Kuid laiemalt jätavad inimesed auto ostmata kalli hinna tõttu.

„Lähima aasta jooksul plaanib auto osta 13% vastanutest, 2–3 aasta jooksul 25% vastanutest, 4–5 ja rohkem kui 5 aasta pärast 12% vastajatest. Koguni 38% vastanutest ei oska sellele küsimusele vastata. See pole üllatav, sest täna on üsna palju ebaselgust, nii uute autode tarneprobleemide tõttu kui ka varuosade ja keredetailide vaates,“ selgitas Kruus.

Noored soovivad mõistliku hinnaga kasutatud autot

Noored vanuses 18–24 aastat peavad autot ostes kõige tähtsamaks hinda. Pooled neist, kes auto ostu edasi lükkavad, teevad seda just seetõttu, et kasutatud autod on nende hinnangul liiga kallid.

Kruusi sõnul on lisaks sobiva sõiduki leidmisele oluline ka selle ülalpidamine. „Täna on varuosade ja keredetailide puhul kogu turul tarneprobleemid. Õnneks tehakse meil väga heal tasemel remonti ja näiteks klaasitäkked, kriimud, väiksemad augud või mõrad kaitseraual saab kiirelt ja kvaliteetselt remontida. Muidugi kui mõni detail on tugevalt kannatada saanud, ei ole muud teha, kui see ära vahetada. Siis sõltumegi detailide tarnest,“ lisas Kruus.