Ülemaailmne tehnoloogiasektor koondab, mida plaanib aga teha meie Bolt?

Tehnoloogiasektorit on tabanud koondamiste laine. Üheks suurimaks koondajaks on Euroopa üks suurimad idufirmasid, finantstehnoloogiaettevõte Klarna. “Kui sügisel panime enda äriplaanid tulevaks aastaks paika, siis oli see hoopis teistsugune maailm kui see, kus praegu oleme,” ütles Klarna tegevjuht Sebastian Siemiatkowski esmaspäeval CNBC-le.