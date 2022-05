Eksperdid: tänavu kasvavad sõidukite hinnad oluliselt. Kasvavad ka auto kasutamisega seotud teenuste tasud

Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) tegevjuhi Arno Sillati sõnul oli autode e-poe teema autotootjate visioonides aktuaalne ca 10 aastat tagasi. „Enamus autotootjaid ennustasid, et varsti-varsti läheb autoäri just selles suunas ja klassikaline autosalong vajub unustusse. Paraku suurem optimism vaibus. Täna räägime küll võimalusest konfigureerida auto virtuaalselt ja see ära tellida, aga see on siiski alternatiiv, kui põhilahendus.

Sillati sõnul on e-tellimise põhiprobleem just virtuaalsus, sest reaalses elus võib tellitud auto osutuda mittesobivaks, näiteks on auto ebamugav ja kitsas või koer ei võta omaks. „Kuna auto oli, on ja jääb veel mõneks aastakümneks suureks investeeringuks, siis valiku mugavus ei suru kindlasti kõrvale valiku põhjalikkust. Vähemalt mitte 10-15 aasta jooksul ja mitte autode tänase isikupära ning suurte erinevuste juures. Võimalik, et aastal 2050 on sõiduauto omamine kadumas, autosid renditakse fleet’idest, autode tootmisformaat on unifitseeritud ja varieerub vaid auto logo kapotil. Siis on tõesti auto tellimine emotsioonivaba ja e-lahendustele jõukohane,“ kirjeldas AMTEL-i tegevjuht.