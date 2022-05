Eleringi juhitud kriisikoosolek: Eestis kuulutati välja gaasituru varajane hoiatustase

Gaasituru osalised tõdesid, et gaasisüsteemi olukorda tuleb analüüsida mitte ühe riigi kaupa, vaid kogu regioonis tervikuna. Meil on sisuliselt ühine turg Soome, Läti ja Leeduga ning Eestit mõjutab sellest tulenevalt oluliselt ka naaberriikides toimuv.

Kõne all oli juba toimunud tarbimise muutus Soomes ja Balti riikides, kus selle aasta esimesed kuud näitavad tarbimise vähenemist. Esialgu puudub selgus, kas tegemist on pehmest talvest ja ühekordsetest teguritest tulenevate muutustega või näitab see ka tarbimismustrite pikaajalisi muudatusi ehk teatud tarbijate üleminekut gaasilt alternatiivsetele kütustele. Esialgsetel andmetel ulatus Soome ja Balti riikide gaasitarbimine jaanuarist aprillini ligikaudu 19 teravatt-tunnini, mis on 40 protsenti vähem võrreldes eelmise aasta sama ajaga.