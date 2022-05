Väljakutsed ja tulevik. Kuidas on viimaste aastate kriisid muutnud värbamist?

Viimased paar aastat on olnud keerulised, et mitte öelda ekstreemsed – esmalt koroona ja seejärel sõda Ukrainas. Kumbki ei ole veel lõppenud, mistõttu saadavad isolatsioon, hirm ja teadmatus meid veel mõnda aega. Kindel on see, et sedalaadi sündmused toovad kaasa hulga muutusi harjumustes, plaanides ja ootustes ning samasugused muutused toimuvad ka tööelus. Siin on välja toodud hetkeolukorda ilmestavad tähelepanekud, millega tuleks arvestada igal tööandjal.