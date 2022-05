Lennukites ja hotellides "elamine" ja teekond tagasi kodumaale. Nüüd ehitab tulevikutäht tippude kõrval oma idu

Esimene päris töö ja lõõgastumine

Lisett Luige esimene palk tuli väga huvitavast kohast, arvestades tema toonast vanust. Kooliajal tõlkis ta inglise keelest eesti keelde Keith Richardsi elulooraamatu. „Olin keskkoolis. Saatsin proovipeatüki ja saingi selle endale. Veetsin paar kuud guugeldades väga eksootilisi narkootikume, mida ta elu jooksul tarbinud oli. Paljudel ei olnud isegi eestikeelset vastet. See oli väga hea kogemus. Varem arvasin, et tahaksin töötada kirjastuses, aga nüüd sain teada, et ei taha,” naerab Lisett.

Nii nagu paljud inimesed maailmas võtsid ka Lisett ja tema abikaasa koroonaajal koera. See on tema sõnul suurepärane ravi ärevuse ja depressiooni vastu. Annab elule struktuuri ja viib ekraanidest eemale. Tema koer on solvunud, kui Lisett koju jõudes kohe Zoomi kõne tegema peab. Tema elupõline lõõgastamise vahend on raamatud, lugemine. Laual on korraga mitu raamatut – ilukirjandus; midagi praktilist ja siis ehk veel mõni teos. Väga palju maailma tarkusest on kirja pandud ja kui ta midagi uut ehitab, nagu praegu, siis loeb ta veel rohkem.