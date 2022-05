Kas soodushindadega trikitamine on läbi? Seadus muutus tänasest

Nimelt ei olnud varem kirjas, millist hinda peab allahindlusteates võrdluseks tooma ja seega oli praktikas olukordi, kus poodides on võrdluseks toodud hoopis eilne väga kõrge hind, kuigi see ei ole tegelikult kauba tavaline hind. Seetõttu ei olnud inimesele tihtipeale selge, kas ta saab selle konkreetse asja tegelikult soodsamalt või mitte.

Kohustuslik võrdlushind on 30 päeva madalaim hind

Nüüd hakkabki kehtima uus reegel, et allahindluse juures peab võrdluseks olema näidatud mitte suvaline hind, vaid viimase vähemalt 30 päeva kõige madalam hind. Seega, kui kauba hind on olnud näiteks e‑esmaspäeval madal, siis järgmise 30 päeva jooksul saab allahindlust teha ainult sellest madalast hinnast. Kaupleja võib soovi korral lisada ka muid võrdlushindu, näiteks eilne hind, konkurentide hind, kuid need ei tohi tarbija tähelepanu õigelt võrdlushinnalt ära võtta.