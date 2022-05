Kolmapäeval selgusid Eesti restoranid, kes said Michelini tunnustuse. Ära märgiti 31 restorani ja kaks restorani said tärni. Restorane käisid hindamas salajased hindajad, kes jälgisid Eesti toidumaastikku viimastel aastatel. Inspektorite identiteeti varjatakse, kuid Forbesi ajakirjanikul on õnnestunud intervjueerida anonüümset inspektorit, kes avas selle tegevuse telgitaguseid.