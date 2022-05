Michelini poolt auhinnatud restoranijuhid: sisend- ja toorainete hindade juures on hinnatõus paratamatu

Üheks oli Restoran Härg, mille üks kolmest omanikust Enn Tobreluts märgib, et salamisi loodetegi just selles kategoorias tunnustust saada. Tobreluts on elus kokku 15 Michelini restorani külastanud. “Välimuse poolest pole meie restoran Michelini tärni moodi – need on ikkagi NOA peakoka saal ja 180 kraadi,” tõdeb ta.

“Kuna ma ise elan poole kohaga Inglismaal, siis meie kodust jääb Michelin Guide'i restoran 15 minuti kaugusele. Käime seal päris tihti söömas ja see on nagu pubi. Olen ise alati mõelnud, et Pull ja Härg on paremad,”

Tobrelutsu hinnangul saadi auhind eelkõige seetõttu, et kvaliteedis järeleandmisi ei tehta. Ta tõdeb, et hinnakasv on neile tugevat mõju avaldanud. “Kui hinnad kasvasid osadel toorainetel isegi topelt, siis me neelasime selle alla. Kui oleks valinud odavama tooraine, siis oleks kvaliteet koheselt kukkunud. Viimase paari aasta jooksul oleme me menüüs hinda natuke muutnud, aga mitte nii palju, kui tooraine on tõusnud,” ütleb ta ning kinnitab, et enne sügist hinnad täiendavalt ei tõuse.

Michelin: Härg Härg, Tallinn – see rahvarohke, elav ja kogu päeva avatud brasserii on kiviseinte, katmata torude ja silmatorkavate vasest lühtritega. Hea hinnaga moodsad toidud on keskendunud söegrillile, kusjuures kesksel kohal on steigid; lihaveise marmorsteik „Söesteik“ valmib otse sütel. Populaarseks kohaks on sisehoov.

Bib Gourmandi auhinna pälvis ka Lore Bistroo. Koha omanik ja peakokk Janno Lepik pälvis ka noore koka preemia. “Meil on lihtne koht ja me ei ole kunagi isegi unistanud siin majas sellisest tunnustusest,” märgib Lepiku ning lisab, et iga tunnustusega kaasneb kohustus taset hoida.

Paraku möönab Lepik, et selliste sisend- ja toorainete hindade juures on hinnatõus paratamatu ning tuleb varem või hiljem, preemia siinkohal rolli ei mängi. Lepik tõdeb, et marginaalid on nii väikesed, et enda taskust hinnatõusu kinni võimalik maksta ei ole.