Tulevikutähe teekond. Potentsiaaliga jalgpallurist sai investor juba teismeeas

Kuidas lõõgastub?

Randy Padarile on oluline ka see, et saaks end vahel välja lülitada. Hommikul ta jalutab ning käib jääkülma duši all. Samas on tema ideaalne päev selline, kus ei peaks vastama ühelegi kõnele ega e-kirjale. Neid päevi on vähe. „Saan öelda, et olen olnud läbipõlemise piirile lähedal. Teed 12 tundi päevas tööd, meel on rõõmus, aga ühel päeval on motivatsioon olematu. Sa ei taha enam kellegagi rääkida. See paneb mõtlema,” toob Padar välja. Teda aitavad ka sport ja reisimine. „Ettevõtja elu on üksik, aga sa ei tohi end üksi tunda. Seljatagune peab korras olema ja sellega on mul hästi. Keegi peab ütlema lihtsalt – puhka ka vahepeal.”