Päev börsil: Punktid Technologies pakkus investoritele võimast sõitu

First Northil kerkisid lisaks Puntid Technolgies aktsiale Hagen bikes (7,75%) ja Saunum Grupp (6,12%). Suurimateks langejates oli Robus (-1,89%) ja Bercman (-1,12%).

Kui nädala sees oli turgudel palju kõikumisi, Snapchat kaotas pea poole oma aktsia väärtusest, siis täna on peamised indeksid siiski rohelised.

Euroopa Stoxx 600 on enne sulgemist 1,33% plussis. DAX indeks 1,44%.

Ühedriikides on samuti indeksid tõusuteel. S&P 500 on avamise järgselt kerkinud 1,62% ja Dow Jones 0,8%. Ka kõvasti tehnoloogia sektori poolt pureda saanud Nasdaq-100 on täna kerkinud tervelt 2,54%.