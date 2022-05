7,2 miljonit eurot tõi Elisale 5G oksjonil esimese sagedusloa

„Alghinnast mitmekordselt kõrgem lõpphind näitab meie 5G turu tugevat konkurentsi, mis kiirendab 5G viimist klientideni. Elisal on nüüd roheline tuli uue kasutajakogemuse ja uute lahenduste pakkumiseks oma klientidele ning kaks luba on veel jagada," ütles Sutt. "Kahtlemata ootab ettevõtjaid ja tavakasutajaid ees põnev periood, sest 5G internetiühendus loob palju uudseid võimalusi. Tehnoloogiline areng veab innovatsiooni ja ootan huviga, millised lisandväärtuse ning efektiivsuse kasvu toetavad lahendused tänu ülikiirele internetile erinevatesse sektoritesse jõuavad."

Elisa tegevjuhi Andrus Hiiepuu sõnul teavitas TTJA täna, et kõrgeima pakkumise esimese 5G sagedusloa konkursil tegi Elisa Eesti. „Elisa vaates oli see kõige väärtuslikum sagedus, kuna sellele ei kehti rangemaid piiranguid seoses Venemaa piirialadega külgnemisega. Tehnoloogilistest omadustest lähtuvalt on see seega parim ja puhtaim sagedus,“ sõnas Andrus Hiiepuu.