Õhtu baaris viis Eesti tulevikutähe Ameerika gigandi esimeseks töötajaks

15-aastasena Inglismaale internaatkooli läinud Andres Tuul lõpetas nii gümnaasiumi kui ülikooli ühendkuningriigis. Ta oli õppinud arvutiteadust ning naasis siis Eestisse. Peagi töötas ta ettevõttes Applaud, mis muu hulgas tegi Ekspress Meediale nende esimesed rakendused, näiteks Delfi äpi. Lisaks aga ka toonase EMT Pargi.ee rakenduse, mis töötab samas kuues siiani. Selle kõrval oli vaid oma kahekümnendate esimesi aastaid astuval Andresel soov enda idufirma asutada. Esmalt proovis ta mobiilset kassaaparaati toidupoodidele. Kaheksa aastat tagasi oli see idee tulnud liiga vara ja see tuli kõrvale heita. Seejärel hakkas ta enda sõnul pusima e-kommertsäri kallal, kuid ka see ei kasvanud millekski väga suureks.