Venemaa rahandusminister: vajame oma majanduse elavdamiseks kaheksat triljonit

Venemaa rahandusminister Anton Siluanov sõnas, et Venemaa vajab "Ukrainas toimuvaks sõjaliseks operatsiooniks" tohutuid rahalisi vahendeid. Samuti andis ta teada, et Venemaa majanduse elavdamiseks oleks neil vaja kaheksa triljonit rubla, mis on umbes 111 miljardit eurot.