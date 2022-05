Putin: oleme valmis arutama Ukraina viljasaadetiste taastamist

Samuti teatas ta Prantsusmaa presidendile Emmanuel Macronile ja Saksamaa liidukantslerile Olaf Scholzile, et Venemaa on valmis suurendama väetiste ja põllumajandustoodete eksporti, kui sanktsioonid tühistatakse.

Kogu mure tuleneb selles, et Ukraina ja lääneriigid on süüdistanud Venemaad Ukraina sissetungi tagajärjel tekkinud toidukriisi süvendamisel. See on tõstnud nii teravilja, toiduõlide kütuse ja väetiste hindu hüppeliselt.