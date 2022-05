Soojatootjad ei näe teist võimalust: Niigi kallis toasoe maksab sügisel veel rohkem

Eestis on soojatootmises seni üsna edukalt mindud üle taastuvenergia kasutamisele. Näiteks kaugküttes on puiduhakke osakaal olnud ligikaudu 58%. Haket Eestis jagub, kuid küsimus on, mis hinnaga. Eesti jõujaamade ja kaugkütte ühingu juht Siim Umbleja ütleb, et puiduturul on praegu palju määramatut. „Hakketootjad ei soovi katlamajadega pikki lepinguid sõlmida – hinnavolatiilsus on liiga suur ning ei soovita end siduda või on hinnaootus ebareaalne,” räägib Umbleja.