Homsest alustab "Noortevaldkonna digihüpe"

Projekti raames on plaanis aastaks 2024 suurendada vähemalt 48 kohaliku omavalitsuse digivõimekust noortevaldkonnas. Projekti käigus arendatakse innovaatilisi ja noortekeskseid lahendusi noorsootöö kvaliteetsemaks toimimiseks ning luuakse uus e-osalusmeetod.

"Planeeritavate tegevuste abil on meil hea võimalus arendada noorsootöötajate ja noortekeskuste võimekust, et üha rohkem kasutataks enda töös uuenduslikke vahendeid ja süsteeme. Projekti käigus saavad noorsootöötajad vajalikud pädevused, et toetada noori kiiresti arenevas maailmas, pakkudes noorsootöö teenust e-keskkondades ning olles valmis lahendama ettejuhtuvaid probleeme digitehnoloogia abil," sõnas Haridus- ja noorteameti nutika noorsootöö suunajuht Roger Tibar.