UURING | Lõviosa Balti riikide elanikest ostaks oma kodu esimesel võimalusel

Uuringu järgi on 72% eestlastest, 69% leedulastest ja 68% lätlastest veendunud, et ostavad oma kodu kohe, kui rahalised võimalused seda lubavad. „Need tulemused näitavad, et oma vara ostmine on Balti riikide elanike jaoks väga oluline ja seda hinnatakse kõrgemalt kui üüripinnal elamist,” ütles Luminori eraisikute panganduse juht Tanel Rebane. „Meie klientide jaoks on olnud oluline võimalus sisustada oma kodu vastavalt oma soovidele ja vajadustele ning otsustada ise vajalike paranduste ja muudatuste üle.”

Riigiti on olukord aga erinev ja üürimine on osades Euroopa piirkondades levinum kui Balti riikides. Euroopa Liidus elab umbes 70% elanikkonnast endale kuuluval pinnal, aga Balti riikides on see näitaja üle EL-i keskmise – Eestis ja Lätis 81%, Leedus 89% – samas kui Saksamaal, Austrias ja Taanis elab oma kinnistul vaid 50–60% elanikkonnast.

Umbes kolmandik Eestis küsitletutest nimetab oma kodu soetamisel oluliste kaalutlustena kindlustunnet oma tulevikuplaanide suhtes; stabiilset tööd, et kinnisvaraost oleks kohandatud vastavalt töökoha asukohale; soodsat kinnisvarahinda koos soodsate laenutingimustega. Tallinlastele ja teiste suuremate linnade elanikele on soetatud elukoha asukoha lähedus töökohale sama oluline tingimus kui väiksemate piirkondade elanikele.

Rebane märkis, et tavaliselt tekitab noortele raskusi esimese sissemakse leidmine, kuna äsja tööle asunutena pole neil veel piisavalt sääste kogunenud. „Seetõttu kasutavad paljud riigi noortele mõeldud toetussüsteeme esimese sissemakse tegemisel, näiteks Eestis on võimalus seda taotleda Kredexi abil,” selgitas Rebane. Samuti on KredExi käendusel kodulaenu esmane sissemakse väiksem ka näiteks lasterikastele peredele.