Wall Streeti kogemusega rahahaldur: konkurendiga kohvile minek võib osutuda kasulikuks

„Eestlane ja lätlane pigem konkureerivad üksteise vastu ega mõtle selle peale, et lähme parem joome koos kohvi ja üritame suuremalt mõelda – ostabki kumbki välja või paneme kokku ja jõuame kaugemale,” rääkis Veske. Fondiinvestorina on seda märksa lihtsam teha, sest puudub emotsioon, mis sellega kaasas käib.

Just ettevõtete kokkupanemisega on peamiselt pensioniraha investeeriv erakapitalifond Livonia Partners ise tegelenud. Viimane näide on kahe nädala tagune otsus, mille kohaselt soovib fondi portfelli kuuluv Klaasimeister osta ära Polar Glassi (Baltiklaas), et uutel turgudel kiiremini kasvada.