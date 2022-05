Eesti üks suurim ehitusfirma kasutab nüüdsest aastas sadade majapidamiste jagu roheelektrit

Tegemist on Eesti ehitussektori ettevõtete seas seni ulatuslikuima sammuga riigi kliimaeesmärkidesse panustamisel. Tänu roheenergiale üleminekule jääb lepinguperioodi vältel õhku paiskamata 14 000 tonni CO2 emissioone, mille mõju saab võrrelda ligi veerandi miljoni istutatud puuga.

„Ehitussektori globaalne keskkonna jalajälg on maailmas üks suurimaid ning Eesti ja Euroopa rohepöörde eesmärkide saavutamine ei ole meie sektorit sidumata võimalik. Olulise peatöövõtja ja börsiettevõttena tajume endal suurt vastutust ja otsime igapäevaselt viise, mil moel selle poole püüelda,“ kommenteeris Nordecon AS juhatuse esimees Gerd Müller. „Vaid ise teadlikult neid samme astudes ja eeskuju näidates saame liikuda keskkonnateadlikult mõtleva ja tegutseva ühiskonna poole.“

„Nordeconi kontserni aastane elektrienergia tarbimismaht on keskmiselt ca 2800 MWh, mida annab võrrelda ligi 900 majapidamise energiatarbimisega ühes aastas. See on ligikaudu 6x suurem Ruhnu saare aastasest elektritarbimisest,“ täiendas Müller.

Eesti Energia Eesti turu juhi Dajana Tiitsaare sõnul on rõõm näha, et taastuvenergia kasuks otsustab üha rohkem suuri elektritarbijad. “Nordeconi näol on tegu eesrindliku ettevõtte vastutustundliku sammuga, mis on eeskujuks paljudele suurfirmadele. Julgustame ka kõiki teisi ettevõtteid astuma sammu puhtama tuleviku suunas,” sõnas Tiitsaar.

Tiitsaare sõnul on rohepöördest innustunud klientide tegevusel suur mõju kogu meie regiooni energiatoodangule: „Pikaajalised roheenergia lepingud aitavad kaasa uute tuuleparkide kiiremale kerkimisele – arendajad saavad seeläbi kindluse, et toodetud elektrile on ostja olemas. Me saame kõik aru, et tuuleparke on meie piirkonda kiirtempos juurde vaja, et elektri hind turul alla tuleks. Rohepöörde kiiremaks toimimiseks on ka suurettevõtete valikud ja tegevused väga olulise kaaluga,“ lisas Tiitsaar.

Ehitussektori võimalused keskkonnateadlikku majandustegevusse panustada on väga laialdased, hõlmates kogu ehitise valmimise ahelat ehitusmaterjalide tootmisest ja tarnimisest kuni ehitusplatsi jäätmekäitluseni. Tulevikku vaatavate lahenduste senisest veelgi ulatuslikumaks kasutuselevõtuks on võtmeroll ehitusobjektide tellijatel ja rahastajatel, et muuta roheline mõtteviis valikust kohustuseks.