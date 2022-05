Uuring: kes on Eesti e-sigareti kasutajad?

65% Eesti e-sigareti kasutajatest on õnnestunud suitsetamisest loobuda, 12% sõnul suitsetavad nad aga sageli veel ka tavalisi sigarette, selgus ühingu Suitsuvaba Eesti läbi viidud uuringust. „E-sigaret on osutunud paljudel juhtudel efektiivseks suitsetamisest loobumise vahendiks ja aidanud inimestel saada uuesti suitsuvabaks. Viimastel aastatel on märgata, et e-sigareti kasutajate seas on kasvanud naiste osakaal ning üha enam on proovinud e-sigareti abil suitsetamisest loobuda ka vanemaealised,“ ütles NNA Suitsuvaba Eesti juhatuse liige Ingmar Kurg.



Suitsuvabade toodete kasutajate uuringust selgus, et Eesti e-sigareti kasutajatest 62% on mehed ja 38% naised. Teist aastat järjest on veidi üle poole e-sigareti kasutajatest vanuses 18-30 eluaastat. Üle 30-aastaste e-sigareti kasutajate hulgas on kasvanud kõrgemate vanuserühmade osakaal, sh üle 60-aastaste kasutajate osakaal 5%-ni.

Eesti keskmine e-sigareti kasutaja tarbib päevas 6 milliliitrit e-vedelikku. Uuringust selgus, et 29% e-sigareti kasutajatest ostab valmis e-vedelikke ehk tubaka või mentooli maitsega e-vedelikke. Ülejäänud e-sigareti kasutajad lisavad e-vedelikule ise meelepärase maitse või segavad endale sobiva e-vedeliku erinevatest komponentidest kokku. „E-vedelike isesegamise suur osakaal näitab, et maitsestatud e-vedelike keelamine ei olnud õige otsus. Sellega loodi soodne võimalus isesegamisega kaasnevateks ohtudeks, mida saaks vältida, kui tarbijatele antaks tagasi võimalus osta legaalseid maitsestatud e-vedelikke,“ ütles Kurg.



Uuringus küsiti e-sigareti kasutajatelt, kas nad märkasid oma tervises muutusi pärast e-sigareti kasutusele võtmist. 44% vastas, et nemad mingeid muutusi ei märganud. 3% ütles, et nende tervis läks kehvemaks, sest e-sigareti kasutamine on ärritas kurku ja tekitas köha, samuti põhjustas kõrgema vererõhu ja suuhügieeni halvenemise. 53% e-sigareti kasutajatest ütles, et e-sigareti kasutama hakkamise järel märkasid nad oma tervises paranemise märke.