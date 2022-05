Nafta hind kerkis kahe kuu kõrgeima tasemeni

Kuigi pühapäevaks polnud Euroopa Liidu liikmesriigid Venemaa naftaimpordi keelustamises ühele meelele jõudnud, jätkuvad kõnelused sel nädalal. Senimaani on kokkuleppest keeldunud Ungari, kes pole nõustunud kompromissidega vaatamata sellele, et riigile on lubatud tagada piisavas kogusest naftat. ELi ametniku sõnul on kokkulepe võimalik järgnevatel päevadel, vahendab Bloomberg.