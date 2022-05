Elon Musk: Bill Gates panustab miljarditega Tesla langusele

Twitterist leiab väidetava Gatesi ja Muski vahelise sõnumivahetuse, kus Gates tahtis arutada filantroopiat kliimamuutuse teemadel. Muski sõnul ei saa kliimamuutuse filantroopiat tõsiselt võtta, kui tal on Teslas massiivne lühike positsioon – ettevõttes, mis teeb Muski sõnul enim, et kliimamuutusega võidelda.

Tänavu on Tesla aktsia langenud 28%, seega aktsia langusele panustajad on tõenäoliselt saatnud edu. Tesla juht Elon Musk on ka ise varasemalt väitnud, et aktsia hind on liiga kõrge. 2020. aasta esimesel mail tehtud säuts saatis aktsia tol päeval ligi 10% madalamale.