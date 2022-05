Ukraina linna Reni ja Rumeenia sadama Galați vahel lookleb roostes ja rohtu kasvanud 20-kilomeetrine raudteejupp. Sellest neljandik on üldse puudu. Kuid see on üks väike osa plaanist, meeletult keerulisest operatsioonist, mis tagaks ülejäänud maailmale nii tähtsa toorme.