Samm edasi börsileminekuks: Nasdaq Tallinn alustas Cleveron Mobility osas menetlust

Kaks nädalat tagasi teatas ettevõte, et soovib ennast noteerida First North alternatiivturul. Millised on kuupäevad ja kui suureks kujuneb ettevõtte väärtus, ülesastumisel ei mainitud, kuid lisati, et raha soovitakse kaasata kuni 10 miljonit eurot. Sellest pool tuleks avalikult ehk First Northi kaudu ning teine pool oleks suunatud pakkumine suurematele investoritele. Osalust pakutakse ainult Eesti investoritele.