Õige suhtumisega on suures ehitusettevõttes kõik uksed avatud

Teedeehitusse tõmbasid Madise pärast ajateenistust sama eriala õppivad sõbrad. Samuti oli tekkinud arusaam, et tegemist on tööga, mis kunagi otsa ei saa, sest uusi teid on alati vaja. Kõrgkoolist praktikale ja sealt suurte sammudega karjääriredelil edasi on Madis liikunud kiiresti. Vahepeal isegi nii hoogsalt, et uued väljakutsed tabavad teda ennastki ootamatult.

Teedeehitust õppides ja samal ajal lugematuid tunde Tallinna ja Põlva vahel autoroolis istudes tekkis pikapeale arusaam, et just mastaapsed projektid on need, mis teda tõmbavad. Autoaknast uute teelõikude valmimist jälgides tekkis soov ise sellest osa saada. See sai määravaks ka praktikakohta valides – soov oli saada võimalikult lai pilt teedeehitusega seotud erinevatest etappidest ja rollidest.

Praktikast sai kiiresti vastutusrikas töö

„Kuulsin sõpradelt, et Nordecon otsib suveks abikäsi. Otsustasin jutule minna ja juba järgmine päev olin objektil,“ meenutab Madis oma karjääri algust Eesti juhtivas ehitusettevõttes 2015. aasta suve hakul. Julge pealehakkamine, avatud suhtlemine ja positiivne hoiak lennutasid ta kiiresti samas ettevõttes juba järgmistesse rollidesse. Projektijuhi ametini välja, kellena Madis praegu tegutseb.

„Minu praktika esimeseks objektiks oli Viljandi maanteel toona valminud teelõik, kus sain tööde viimases etapis aidata viitade paigalduse ja haljastuse lõpuleviimisega,“ meenutab ta. Hakkajal mehel on alati olnud hoiak, et kõik tööd tuleb nii hästi kui võimalik ära teha, seejuures alati palju küsida ning näidata välja huvi kõige uue vastu. Ilmselt seetõttu muutusid ka tööülesanded kiiresti üha vastutusrikkamaks. „Mustvee ümbersõit oli projekt, kus sain esimest korda töödejuhi rolli proovida. Tellisin vastavalt ette antud graafikule objektile masinaid, jälgisin kulusid ning mõtlesin pidevalt kaasa, kuidas mingit tööd paremini teha,“ räägib ta.