Kuhu on investeerinud Siret Kotka või Ruuben Kaalep? Millises sektoris näeb kõige suuremat väärtust riigikogu esiinvestor? Millised aktsiad on riigikogu liikmete seas kõige populaarsemad? Kui suured on riigikogu liikmete investeerimisportfellid? Sellest loe lähemalt.