VIDEO | Eestis avati esimene kassata pood, kas klienditeenindajatöö on peagi ajalugu?

Põhjamaades leiab mehitamata mugavuspoode mitmeid, ka Reitan Convenience ärides on neid nii Soomes, Rootsis kui ka Taanis. Helsingi Viikki ülikoolilinnakus eelmisel sügisel avatud mehitamata R-Kioski mugavuspood võeti Ilvese sõnul kiiresti kasutajate poolt omaks ning see kogemus julgustas ka Eestis tegutsema.

„R-Kiosk Go kasutab tehisintellekti ehk mitmeid sensoreid ning ülimalt kaasaegse tehnoloogiaga kaameraid. Sensortehnoloogia tajub nii kaupade kaalu erinevusi kui ka liikumist. Kaalu erinevuste eristamine riiulitel on peamine erinevus tuntud Amazon Go lahendusega,“ ütleb ettevõtte arendusjuht Ingvar Põld. Tema sõnul ei kasuta ega salvesta R-Kiosk Go tehnoloogia biomeetriat. “Lihtsustatult tähendab see, et tehnoloogia ei näe inimest inimesena, vaid objektina,” lisab Põld.