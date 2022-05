Maailmakuulsa sportlasega koostööd tegev Läti videomängude arendaja kaasas miljoneid

Lätlaste Dāvis Ziediņši ja Edgars Vecozoliņši loodud ettevõte Colizeum arendab platvormi, mis hakkab mobiilimängude arendajatele pakkuma erinevaid tööriistu, et kohandada mängud tulevaste videomängude põhimõtetega, võttes kasutusele tokeniseeritud mängurežiimid, NFT integreerimise ja muud rahateenimise võimalused. Platvorm tagab, et iga mänguarendaja suudab ka plokiahelatest teadmisi omamata integreerida oma mängudesse vastavad mehhanismid, muutes mängud nii plokiahela mängudeks. Colizeum avab mänguarendajatele võimaluse siseneda arenevatele turgudele ja mõjutada otseselt oma mängude kasumlikkust.

Läti arendajad on varem silma paistnud mobiilimängu arendamisega koostöös kuulsa vabavõitleja Conor McGregoriga ning Colizeumil on õnnestunud investeeringuteks kaasata maailma tuntuimatest krüptoraha investeerimisfondidest enam kui 8 miljonit USA dollarit. Muuhulgas on üheks investoriks populaarse „Defense of Ancients” ja DotA mängijaid maailmas – Sheng Wu.