McDonald's müüs Venemaa restoranid kohalikule ettevõtjale. Millised on uued nimevariandid?

McDonald'sile kuulub Venemaal pea 850 restorani, mis müüakse Alexander Govorile. Govor hakkab kaubamärki Venemaal kasutama uue nime all ning teistele frantsiisivõtjatele antakse võimalus töötada uue kaubamärgi all. Reedel teatas ettevõte, et Venemaa agentuuris Rospatent registreeriti mitmeid kaubamärke, millest plaaniti valida välja üks. Muu hulgas olid seal näiteks "Just Like That" ja "Open Checkout".

Märtsis teatas McDonald's, et sulgeb ajutiselt Venemaal asuvad restoranid, mai alguses teatas ettevõte, et lahkub täielikult Venemaalt vastuseks riigi sõjalisele agressioonile Ukrainas ning sellele järgnenud lääneriikide pahameele ja sanktsioonide lainele. McDonald's on üks suurimaid rahvusvahelisi kaubamärke, kes on lahkunud riigist pärast sissetungi Ukrainasse. McDonald'si president ja tegevjuht Chris Kempczinski ütles, et samm oli nende jaoks küll äärmiselt raske, kuid ettevõte soovib olla põhimõttekindel. "Meie pühendumine oma väärtustele tähendab, et me ei saa enam Venemaal jätkata," lisas tegevjuht.