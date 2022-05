Kristjan Rahu sai enda kätte suure osa Eesti Audi-müügist, mis äsja kuulus teisele tuntud ärimehele

Peeter Tiitson märkis, et Audi on Eestis tugevas ja jätkusuutlikkus positsioonis. “Preemiumsõidukite turuladvikus paiknev Audi on viimastel aastatel näidanud häid tulemusi ning ka tänavu jätkab Audi tugevat müüki. Vaatamata keerulisele olukorrale transpordisektoris toetavad tulemuste saavutamist lojaalsed kliendid, äärmiselt tugev elektrisõidukite tooteportfell ja aasta alguses alustatud koostöö maailma ühe suurima mobiilsusplatvormiga Bolt Drive. Audil on Eesti turul head tulevikuväljavaated ning hakkame koos UGI-ga tööle selle nimel, et need teoks teha,” sõnas Tiitson.

UG Investments juhatuse liige Valdur Laid selgitas, et UGI investeerib ettevõtetesse, millel on tugev juhtkond ning eeldused pikaajaliseks jätkusuutlikuks kasvuks. „Meid kõnetab Audi plaan tuua alates 2026 aastast turule uute mudelitena üksnes elektriautosid. Samuti näeme, et Peeter Tiitson ja praegune Audi Eesti juhtkond on teinud väga head tööd – Audil on tugev turupositsioon ning meil on edaspidiseks ühine ja perspektiivikas tegevuskava, mida toetab UGI finantstugevus. Usume, et meie koostöö kujuneb sisukaks ja tulemuslikuks,“ sõnas Laid.