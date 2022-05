Kui veel kümnend tagasi oli pea pool eraisikute poolt pangas hoitavast rahast just intressi teenival tähtajalisel hoiusel, siis nüüdseks on see langenud 13% ligidale. “Kuna turuintressid nagu Euribor on olnud negatiivsed, siis on ka tähtajaliste hoiuste intressid olnud väga madalad ja see pole ilmselt motiveerinud kliente ka tähtajalist hoiust sõlmima,” ütles LHV Treasury juht Kadri Haldre. Millised pangad maksavad aga praegu kõrgeimat intressi ja millal võiks hoiusel seisev raha rohkem teenima hakata?